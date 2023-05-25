В Казани из-за проведения легкоатлетического марафона изменится схема движения троллейбусов

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В связи с проведением Международного легкоатлетического марафона, который пройдет в Казани 27 и 28 мая, изменится схема движения троллейбусов № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



26 мая, в пятницу, в связи с закрытием ул. Ташаяк с 15.00 до 23.59 движение троллейбусов №7 «ул. Халитова — железнодорожный вокзал» будет осуществляться до Речного порта.

27 мая, в субботу, в связи с закрытием ул. Ташаяк движение троллейбуса №2 будет закрыто с 15.00 до 17.15, движение троллейбуса №7 «ул. Халитова — железнодорожный вокзал» весь день будет осуществляться до Речного порта.

28 мая, в воскресенье, в связи с перекрытием ул. Пушкина движение троллейбуса №2 закроют с 5.30 до 14.00. Разворот троллейбусов № 3, 5, 7 будет осуществляться до остановки «Площадь Свободы». В связи с перекрытием ул. Салимжанова движение троллейбусов №6 закроют с 5.30 до 14.00. Разворот троллейбусов № 8, 12 будет осуществляться на Танковом кольце.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также будет ограничено движение по некоторым улицам. Во время подготовки и проведения марафона в Казани перекроют дороги и изменят маршруты общественного транспорта на ул. Ташаяк в период с 15 часов 26 мая до 22 часов 28 мая.

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Маргарита Головатенко