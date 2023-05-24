Казанские власти опубликовали схему перекрытия дорог в преддверии марафона

Фото: Комитет по транспорту Казани

В ближайшие выходные — 27 и 28 мая — в Казани в связи с проведением Международного легкоатлетического марафона ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог. Комитет по транспорту города опубликовал схему их перекрытия.

При подготовке и проведении марафона введут ограничения движения:

с 22:00 22.05.2023 до 22:00 28.05.2023 — на парковке Центрального стадиона (со стороны ул.Ташаяк и ул.Кремлевская набережная);

с 15:00 26.05.2023 до 22:00 28.05.2023 — по ул.Ташаяк (от ул.Лево-Булачная до ул.Московская, приостановление двух направлений движения);

с 23:00 27.05.2023 до 22:00 28.05.2023 — по ул.Ташаяк (от ул.Лево-Булачная до ул.Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения);

с 23:00 27.05.2023 до 17:00 28.05.2023 — по ул.Московская (от дома №2 по ул.Московская до ул.Ташаяк, приостановление двух направлений движения);

15:00 до 17:15 27.05.2023 — по ул.Лево-Булачная (от ул.Ташаяк до ул.Тази Гиззата, приостановление движения);

с 15:00 до 17:15 27.05.2023 — по ул.Право-Булачная (от ул.М.Джалиля до ул.Ташаяк, приостановление движения);

с 15:00 до 17:15 27.05.2023 — по ул.Кремлевская набережная (от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина, приостановление одного направления движения);

с 15:00 до 17:15 27.05.2023 — по ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачная, приостановление одного направления движения);

с 15:00 до 17:15 27.05.2023 — по автомобильной дороге (от ул.Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия), приостановление двух направлений движения);

с 05:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Кремлевская набережная (от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина, приостановление двух направлений движения);

с 05:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Батурина (от ул.Большая Красная до ул.Кремлевская набережная, приостановление двух направлений движения);

с 05:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачная, приостановление одного направления движения);

с 05:30 до 14:15 28.05.2023 — по автомобильной дороге (от ул.Чернышевского до Кремлевской дамбы, приостановление одного направления движения);

с 05:30 до 14:15 28.05.2023 — по автомобильной дороге (от Кремлевской дамбы до ул.Ташаяк, приостановление одного направления движения);

с 05:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Право-Булачная (от ул.Пушкина до ул.Ташаяк, приостановление движения);

05:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Лево-Булачная (от ул.Ташаяк до ул.Татарстан, приостановление движения);

с 05:30 до 14:15 28.05.2023 — на Кремлевской дамбе (от ул.С.Хакима до ул.Ташаяк, приостановление двух направлений движения);

с 05:45 до 13:30 28.05.2023 по ул.Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул.Чистопольская, приостановление двух направлений движения);

с 06:00 до 14:00 28.05.2023 — по ул.С.Хакима (от ул.Декабристов до ул.Ф.Амирхана, приостановление двух направлений движения);

с 06:00 до 11:15 28.05.2023 — по дороге под мостом «Миллениум» (от ул.Ф.Амирхана до ул.С.Хакима, приостановление двух направлений движения с возможностью выезда из ЖК «Современник»);

с 06:00 до 11:15 28.05.2023 — по ул.С.Хакима (от ул.Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольская, приостановление двух направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул.А.Козина и ул.Нигматуллина);

с 06:30 до 10:15 28.05.2023 — Чистопольское кольцо (приостановление движения полностью);

с 06:30 до 10:15 28.05.2023 — по ул.Чистопольская (по направлению от ул.Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», приостановление направления движения);

с 06:30 до 10:15 28.05.2023 — по ул.Чистопольская (от остановки «Футбольный стадион Казань Арена» по направлению к Чистопольскому кольцу);

с 6:30 до 10:30 28.05.2023 — по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения);

с 06:30 до 11:00 28.05.2023 — по ул.Ф.Амирхана (от ул.С.Хакима до моста «Миллениум», приостановление направления движения), на мосту «Миллениум» (направление от ул.С.Хакима до ул.Вишневского, приостановление направления движения);

с 06:30 до 12:00 28.05.2023 — по ул.Подлужная (от съезда с моста «Миллениум» до ул.Подлужная, 17, ЖК «Европейский», приостановление двух направлений движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул.Толстого);

с 06:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Пушкина (от ул.Островского до ул.Лево-Булачная, приостановление двух направлений движения);

с 06:30 до 14:15 28.05.2023 по ул.Татарстан (от ул.Лево-Булачная до ул.Московская, приостановление двух направлений движения);

с 06:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Татарстан (от ул.Г.Тукая до ул.Московская, приостановление одного направления движения);

с 06:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.М.Салимжанова (от ул.Пушкина до ул.Н.Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

с 06:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.А.Айдинова (от ул.М.Салимжанова до пер.Щербаковский, приостановление двух направлений движения);

с 06:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Петербургская (от ул.А.Айдинова до ул.Н.Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

с 08:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Ш.Марджани (от ул.Татарстан до ул.Ахтямова, приостановление двух направлений движения);

с 08:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.Сафьян (от ул.Ш.Марджани до ул.К.Насыри, приостановление двух направлений движения);

с 08:30 до 14:15 28.05.2023 — по ул.К.Насыри (от ул.Сафьян до ул.Татарстан).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также во время подготовки и проведения марафона в Казани перекроют дороги и изменят маршруты общественного транспорта на ул.Ташаяк в период с 15 часов 26 мая до 22 часов 28 мая.

На Казанский марафон — 2023 зарегистрировались более 10 тысяч участников из 16 стран и почти 80 регионов России. Самая популярная из существующих дистанций — 10 км. На нее заявились порядка 3,6 тысячи спортсменов.



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Айрат Назипов