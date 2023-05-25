«Надо наказать»: Минниханов раскритиковал муниципальные комиссии по проверке теплоснабжающих организаций

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал работу муниципальных комиссий по проверке теплоснабжающих организаций.

Так, ее сотрудники совместно с инспектором Ростехнадзора во время последнего отопительного сезона проверили 744 котельных. Было выявлено 4 240 нарушений. В то же время без участия инспектора комиссия провела 2 259 проверок и не нашла ни одного нарушения.

— Что за муниципальная комиссия такая? Она может не ходила не смотрела даже. Этих людей надо наказать. Зачем эта комиссия нужна? — возмутился Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казань, Набережные Челны, Азнакаевский и Зеленодольский районы Татарстана стали лидерами по количеству аварий во время прошедшего отопительного сезона. Всего за этот период в Татарстане зафиксировали 3 160 ЧП.

Кабмин Татарстана утвердил региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в республике до 2027 года. Пока финансирование выделили на 2023—2024 годы — в сумме это 8,6 миллиарда рублей, причем половину выдаст федеральный бюджет. Ожидается, что реализация программы позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 81 тысячи человек. Детали — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов, Елизавета Пуншева