Казань и Набережные Челны стали лидерами Татарстана по числу аварий во время отопительного сезона

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казань, Набережные Челны, Азнакаевский и Зеленодольский районы Татарстана стали лидерами по количеству аварий во время прошедшего отопительного сезона. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Всего за этот период в Татарстане зафиксировали 3 160 аварий. Больше всего ЧП произошло в сфере водоснабжения. Как отметил министр, такой уровень аварийности фиксируется из-за неудовлетворительного состояния инженерных сетей.

В прошлом году было подготовлено 3 114 котельных, 17 665 многоквартирных домов и 7 748 объектов социально-культурной сферы. Прошедший отопительный период в целом прошел в штатном и контролируемом режиме, подчеркнул Айзатуллин. Его продолжительность составила 247 дней. Стартовал сезон 8 сентября и завершился 12 мая этого года.

Фото: tatarstan.ru

Кабмин Татарстана утвердил региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в республике до 2027 года. Пока финансирование выделили на 2023—2024 годы — в сумме это 8,6 миллиарда рублей, причем половину выдаст федеральный бюджет. Ожидается, что реализация программы позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 81 тысячи человек. Детали — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов, Елизавета Пуншева