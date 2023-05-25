В Татарстане разработали порядок предоставления субсидии производителям молока

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Проект постановления кабмина Татарстана «Об утверждении порядка предоставления в 2023 году из республиканского бюджета субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» проходит антикоррупционную экспертизу. Процедура завершится не позднее 31 мая.

В документе сказано, что товаропроизводителям из бюджета возместят часть затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока. Получателей субсидии определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия по результатам отбора. Объявление о нем вывесят на сайте позднее.

Желающие получить субсидии должны вести свою деятельность на территории республики, не иметь просроченных штрафов, не являться иностранным юридическим лицом и так далее.

Фото: agro.tatarstan.ru

В начале ноября сообщалось, что в Татарстане производителям зерновых культур предоставят субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства. Подробности можно прочитать в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов