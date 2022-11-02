Производителям зерновых культур Татарстана предоставят субсидии на возмещение части их затрат

В Татарстане производителям зерновых культур предоставят субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства. Проект постановления Кабмина РТ подготовило Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Документом устанавливается порядок предоставления субсидии, софинансируемой из федерального бюджета за счет средств резервного фонда правительства России. В отборе на ее получение могут участвовать сельскохозяйственные товаропроизводители. Исключение — граждане, ведущие личные подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Критериев отбора получателей субсидии всего два. Во-первых, работа в Татарстане и уплата налогов в бюджет республики, во-вторых, ведение деятельности по производству зерновых культур.

Фото: realnoevremya.ru

У участника отбора не должно быть неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет Татарстана субсидий, бюджетных инвестиций. Не допускаются субъекты, которые находятся в реестре недобросовестных поставщиков в связи с отказом от исполнения заключенных государственных или муниципальных контрактов.

В октябре прошлого года правительство России выделило регионам более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. По задумке властей, эти средства должны были помочь аграриям компенсировать до 50% своих затрат на выращивание и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

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Татьяна Демина