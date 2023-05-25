Квартиры в трех казанских домах признали непригодными для проживания

Власти Казани признали жилые помещения трех домов непригодными для проживания. Об этом говорится в постановления за подписью заместителя руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Искандера Гиниятуллина.

Непригодными для проживания инвалида и членов его семьи признаны помещения квартиры №15 дома №17 по ул. Академика Кирпичникова и квартиры №24 дома №10 по ул. Водстрой. Решение принято на основе заключения нескольких комиссий.

Непригодными для проживания признаны жилые помещения дома №18 по ул. Профсоюзной в жилом массиве Вознесенское. Решение приняли на основании заключения городской межведомственной комиссии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платоно(архив)

Напомним, в этом месяце в Казан на основании технических заключений признали аварийными и подлежащими сносу пять многоквартирных домов. Они находятся по ул. Тунакова, 54 и 56; ул. Хлебозаводской, №3а; ул. Привокзальной, №20 и по ул. Химиков, №7.



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Татьяна Демина