Власти Казани признали аварийными пять многоквартирных домов — список

Фото: realnoevremya.ru/Диляра Ахметзянова (архив)

Исполком Казани на основании технических заключений признал аварийными и подлежащими сносу сразу несколько многоквартирных домов. Всего в списке пять объектов, следует из постановлений, опубликованных в сборнике мэрии города.

Аварийными и подлежащими сносу в Казани признали жилые дома по следующим адресам:

ул. Тунакова, 54;

ул. Тунакова, 56;

ул. Хлебозаводская, №3а;

ул. Привокзальная, №20;

ул. Химиков, №7.

Собственникам квартир в них необходимо обеспечить снос объекта в течение шести месяцев, а затем вывезти строительный мусор. Если они не выполнят это требование до 1 января 2026 году, меры по расселению жильцов квартир в указанных домах примет Управление жилищной политики исполкома Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Диляра Ахметзянова (архив)

В марте исполком Казани опубликовал постановления о признании аварийными и подлежащими сносу четырех многоквартирных домов. Это здания №3 и 5 по ул. Телецентра, дом №1 по ул. Залесной и №10 по ул. 40 лет Октября.

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Татьяна Демина