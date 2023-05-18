Власти Казани признали аварийными пять многоквартирных домов — список
Исполком Казани на основании технических заключений признал аварийными и подлежащими сносу сразу несколько многоквартирных домов. Всего в списке пять объектов, следует из постановлений, опубликованных в сборнике мэрии города.
Аварийными и подлежащими сносу в Казани признали жилые дома по следующим адресам:
- ул. Тунакова, 54;
- ул. Тунакова, 56;
- ул. Хлебозаводская, №3а;
- ул. Привокзальная, №20;
- ул. Химиков, №7.
Собственникам квартир в них необходимо обеспечить снос объекта в течение шести месяцев, а затем вывезти строительный мусор. Если они не выполнят это требование до 1 января 2026 году, меры по расселению жильцов квартир в указанных домах примет Управление жилищной политики исполкома Казани.
В марте исполком Казани опубликовал постановления о признании аварийными и подлежащими сносу четырех многоквартирных домов. Это здания №3 и 5 по ул. Телецентра, дом №1 по ул. Залесной и №10 по ул. 40 лет Октября.
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