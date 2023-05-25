Казанские полицейские задержали стрелявшего в сотрудницу охраны поликлиники мужчину

Ранним утром 25 мая в здание казанской поликлиники по улице Гладилова проник мужчина. При виде сотрудницы охраны он выстрелил в нее и скрылся.

— 67-летняя потерпевшая сообщила о нападении в полицию. По горячим следам подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска и сотрудниками ГАИ. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления против личности житель республики, — рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, предполагаемый злоумышленник стрелял из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после чего скрылся на автомобиле. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев отметил, что мужчина сделал несколько выстрелов. На место происшествия выехали прокурор Казани Олег Дроздов и прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров.

В Казани 11 мая полицейские задержали пьяного мужчину, который ходил по двору с пневматическим пистолетом. Сразу после задержания 46-летнего мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный материал по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

В конце марта казанским полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать предполагаемого злоумышленника. Он угрожал людям в форме предметом, похожим на пистолет. В итоге агрессивный мужчина получил огнестрельные ранения ног.

А в сентябре прошлого года после стрельбы на улице Светлой в Казани полицейские задержали двух человек. Оба, будучи пьяными, находились на балконе одного из домов. На месте происшествия был изъят пневматический пистолет.



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Айрат Назипов