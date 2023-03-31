Полицейские Казани ранили мужчину — он угрожал им предметом, похожим на пистолет

Казанским полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать предполагаемого злоумышленника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Все началось с того, что в отдел полиции поступило заявление от жителя Перми. Он заказал в соцсетях у казанца колеса для квадроцикла и перечислил ему 40 тысяч рублей. Но обещанного не получил.

Пермяк снова связался с продавцом, но тот начал угрожать ему физической расправой и предложил встретиться возле гипермаркета на улице Габишева. Встреча проходила под наблюдением оперативников уголовного розыска.

— Подозреваемый приехал со своим товарищем, который при приближении одного из полицейских и предъявления служебного удостоверения, внезапно достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и стал угрожать стражу порядка. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал и направил оружие в сторону правоохранителя. В связи с чем оперативником было применено табельное оружие, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предполагаемый злоумышленник получил ранения ног, он госпитализирован. Водитель автомобиля задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На него составили административный материал по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Как выяснили полицейские, мужчину несколько месяцев назад лишили водительских прав за управление автомобилем в пьяном виде. По этой причине на него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Процессуальное решение по факту применения насилия в отношении представителя власти еще не принято. Все материалы направлены в СУ СКР по Татарстану.

В сентябре прошлого года после стрельбы на улице Светлой в Казани полицейские задержали двух человек. Оба, будучи пьяными, находились на балконе одного из домов. На месте происшествия был изъят пневматический пистолет.

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Айрат Назипов