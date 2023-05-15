Во дворе в Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом
В Казани 11 мая полицейские задержали пьяного мужчину, который ходил по двору с пневматическим пистолетом. Как рассказали в МВД по Татарстану, подозрительный казанец был пьян.
Сразу после задержания 46-летнего мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный материал по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
— В настоящее время предмет, конструктивно схожий с пистолетом, направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе.
В конце марта казанским полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать предполагаемого злоумышленника. Он угрожал людям в форме предметом, похожим на пистолет. В итоге агрессивный мужчина получил огнестрельные ранения ног.
А в сентябре прошлого года после стрельбы на улице Светлой в Казани полицейские задержали двух человек. Оба, будучи пьяными, находились на балконе одного из домов. На месте происшествия был изъят пневматический пистолет.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым