Во дворе в Казани задержали пьяного мужчину с пистолетом

В Казани 11 мая полицейские задержали пьяного мужчину, который ходил по двору с пневматическим пистолетом. Как рассказали в МВД по Татарстану, подозрительный казанец был пьян.

Сразу после задержания 46-летнего мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный материал по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

— В настоящее время предмет, конструктивно схожий с пистолетом, направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце марта казанским полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать предполагаемого злоумышленника. Он угрожал людям в форме предметом, похожим на пистолет. В итоге агрессивный мужчина получил огнестрельные ранения ног.

А в сентябре прошлого года после стрельбы на улице Светлой в Казани полицейские задержали двух человек. Оба, будучи пьяными, находились на балконе одного из домов. На месте происшествия был изъят пневматический пистолет.



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Айрат Назипов