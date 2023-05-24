Жители Казани пожаловались на незавершенное благоустройство дворов — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Жители дома №5 по ул. Чингиза Айтматова стали называть свой двор пляжем после его реконструкции. Им обещали красивую благоустроенную территорию, однако спустя два месяца после начала работ жители получили не то, что обсуждали на встрече с авторами проекта. Песком здесь засыпано около 80% территории двора, вместо детской площадки — одна горка и качели. Теперь здесь нет ранее установленных ограждений, которые не давали маленьким детям выбегать на проезжую часть, убрали скамейки и часть зеленых насаждений, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Аналогичная ситуация во дворе соседнего дома — здесь архитекторы обещали установить спортивные тренажеры для старшего поколения. Сейчас жители говорят, что даже детские площадки остались недоукомплектованы.

Жители забеспокоились после того, как работы во дворах прекратились. Куратор программы «наш двор» Арина Петрова заявила, что работы не завершили — планируется установить скамейки, урны и тренажеры. Однако остальное по программе не предусмотрено:

— В 2019 году был проведен большой массовый опрос жителей о том, какие бы виды работ они в первую очередь хотели видеть в своем дворе при благоустройстве. Было определено шесть видов работ, которые мы и делаем в первую очередь по программе. Это ремонт проездов и тротуаров, установка освещения, малых архитектурных форм и первое — это установка детского спортивного оборудования на песчаном покрытии, второе — лавочки и урны. И также мы устанавливаем ковровыбивалки и коврочистки.

Что касается покрытия, то по программе предусмотрен только песок. Если жители хотят видеть в своем дворе прорезиненную поверхность, нужно обратиться в управляющую компанию. Та же ситуация с озеленением, установкой ограждений и площадкой для мусора.

В голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в Татарстане в 2024 году участвуют 2 145 дворов. Благоустраивать будут 200 территорий, которые выйдут в лидеры. Голосование продлится до 31 мая. Проголосовать можно в приложении «Услуги РТ», на портале uslugi.tatar.ru и на сайте gorodsreda.tatar.ru. Его итоги подведут в июне.



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Маргарита Головатенко