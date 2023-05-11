Итоги онлайн-голосования за объекты благоустройства в Татарстане подведут в июне — видео

Фото: Фото: кадр видео/ТНВ

В голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в Татарстане в 2024 году участвуют 2 145 дворов. Благоустраивать будут 200 территорий, которые выйдут в лидеры, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

За 3 года по программе «Наш двор» в Татарстане обновили 3 379 территорий. Сегодня жителям напомнили, как можно попасть в программу.

— Есть три критерия, по которым дворы отбираются в программу. Первый — это дом, построенный до 2014 года. Второй — если во двор не заходили другие программы с 2014 года. Третий критерий самый важный. В 2019 году была проведена массовая инвентаризация всех дворов республики, по которой было определено качество асфальта во всех дворах. Если оно признано плохим, то такие дворы вошли в программу, — объяснила куратор республиканской программы «Наш двор» Арина Петрова.

Голосование продлится до 31 мая. Проголосовать можно в приложении «Услуги РТ», на портале uslugi.tatar.ru и на сайте gorodsreda.tatar.ru. Его итоги подведут в июне.

На прошлой неделе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в голосовании для выбора парков и других общественных пространств, которые благоустроят в 2024 году, приняли участие 237 288 человек. При этом в апреле в исполкоме Казани пожаловались, что горожане малоактивны в голосовании за общественные пространства для благоустройства на следующий год.

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Айрат Назипов