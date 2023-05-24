Законопроект о запрете смены пола в паспорте внесут в Госдуму 25 мая

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции внесут на рассмотрение депутатов в этот четверг, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Внесение инициативы поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.



— В связи с тем, что, по словам Владислава Даванкова, позиции Министерства здравоохранения РФ по данному вопросу нет, Вячеслав Володин предложил пригласить представителей Минздрава на рассмотрение этого законопроекта в первом чтении, — указали в пресс-службе Госдумы.

Константин Чуйченко в апреле заявил, что ведомство готовит отмену возможности смены пола в паспорте и других документах. Как отмечает министр, внести изменения в документы сейчас можно в том числе на основании справки для изменения пола, выданной медицинской организацией, однако «обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается». С 2018 по 2022 год зарегистрировали более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам и после этого около 190 браков.

— Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но, физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее, — отмечает министр.

В мае Чуйченко сообщил, что Министерство юстиции в скором времени представит законопроект о запрете смены пола в паспорте. Он указал, что сейчас ведутся дискуссии о том, нужно ли вводить запрет только по юридическому или также по медицинскому аспекту.

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Маргарита Головатенко