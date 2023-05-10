Минюст России представит законопроект о запрете смены пола в паспорте

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Министерство юстиции России в скором времени представит законопроект о запрете смены пола в паспорте. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.



— Мы предполагаем, что эти люди также производили усыновление детей… Мы сделали соответствующие заявления. И в ближайшем будущем, скоро, должен появиться законопроект о запрещении всего этого, — приводит его слова «РИА Новости».

Он указал, что сейчас ведутся дискуссии о том, нужно ли вводить запрет только по юридическому или также по медицинскому аспекту.

— Я бы предложил взять курс, чтобы лечить этих людей, но не в сторону того, чтобы они меняли пол. А в сторону того, чтобы они налаживали свое психологическое состояние. И возвращались, как говорится, к своей природе, — прокомментировал министр.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Константин Чуйченко в апреле заявил, что ведомство готовит отмену возможности смены пола в паспорте и других документах. Как отмечает министр, внести изменения в документы сейчас можно в том числе на основании справки для изменения пола, выданной медицинской организацией, однако «обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается». С 2018 по 2022 год зарегистрировали более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам и после этого около 190 браков.

— Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но, физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее, — отмечает министр.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко