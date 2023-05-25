Зумеры больше не стремятся стать блогерами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Большая часть работников в возрасте 18—25 лет готовы не только работать, но и постоянно учиться, чтобы повышать свой уровень дохода. Об этом говорится в результатах исследования сервиса YouDo.com и с hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Молодые люди стараются начать работать как можно раньше. Так, 19% респондентов старше 18 лет уже работают официально, каждый пятый совмещает работу и подработку, а чуть больше трети (34%) подрабатывают, совмещая заработок с учебой. Не работают и не подрабатывают 27% респондентов.



Интересно, что среди топ-5 областей для подработки у зумеров нет ни SMM, ни фото- или видеосъемок, как это было раньше. Самыми популярными сферами оказались IT, строительство, культура и искусство, социальное обслуживание граждан и транспорт.

Для 47% самое важное в работе — это оплата труда. На втором месте — возможность карьерного роста (27%), на третьем — интересные задачи (23%). Меньше всего зумеров интересует коллектив на работе — это важно лишь 3%.

Более половины работников считают зарплату удовлетворительной (57%). Не удовлетворены и хотели бы получать больше 34%, полностью довольны оплатой лишь 9%.

Стоит подчеркнуть, что молодое поколение готово больше работать, чтобы повысить уровень своего дохода — так ответили 68%. Хотят работать меньше, но зарабатывать больше — 27%, совсем не хотят трудиться лишь 5%. Для повышение уровня зарплаты зумеры готовы также учиться, повышать трудовой опыт и квалификацию.

Самой серьезной проблемой при трудоустройстве молодые люди называют возраст и недостаток опыта (33%). На втором месте — отсутствие нужных компетенций (24%), на третьем — низкая оплата труда (22%), а на четвертом — отсутствие релевантных вакансий (21%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Это также подтверждается опросом нанимателей: лишь 23% обращают внимание на возраст. При этом 53% работодателей среди слабых сторон молодых соискателей отмечают отсутствие опыта, 17% — низкую стрессоустойчивость, 16% — ранимость и эмоциональность, а 14% отметили, что для объяснения задач требуется больше времени.

Помимо недостатков, у зумеров на рынке труда есть и явные конкурентные преимущества: главное — это свежий взгляд на вещи (так считают 40%). Опрошенные называли также и скорость работы и новаторские идеи (36%), знание интернет-трендов и ориентирование в технологиях (24%).

Работодатели же считают, что конкурентные преимущества молодого поколения в свежем взгляде на привычные вещи (41%), энергичности (29%), новых идеях (13%), амбициях (9%) и отсутствии семейных обязанностей и детей (8%).



Больше всего вакансий для начинающих карьеру размещается в Москве, Санкт-Петербурге, в Краснодарском крае, Свердловской области, Татарстане, Челябинской и Нижегородской областях.

Также стоит упомянуть, что для большинства потенциальных работодателей (63%) наличие профильного образования необходимо только если задачи требуют специальных знаний. 18% потенциальных нанимателей ответили, что образование не имеет значения. Обязательно наличие профильного образования при приеме на работу для 19% работодателей.



Молодежь в России должна стать драйвером экономического роста, но, чтобы заманить ее на рынок труда, нужно учитывать ценности и убеждения молодых людей, подчеркивают эксперты. Пока же интересных молодежи рабочих мест российская экономика предлагает не так много. Как считает основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова, через пару лет главными трендами на рынке труда будут well-being, work-life баланс, а также расширенные запросы к ДМС и поддержке от работодателя. Подробнее об этом колумнист «Реального времени» рассказывает в очередной авторской колонке для нашего издания.

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Илина Хакимова