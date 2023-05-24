Состав участников Единой лиги ВТБ пополнили «Уралмаш» и «Руна»

Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата-2023/24. Заседание прошло в Москве.

Так, в новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 14 клубов. Помимо казанского УНИКСа за титул поборются: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зенит» (Россия), «Локомотив-Кубань» (Россия), МБА (Россия), «Минск» (Белоруссия), «Пари Нижний Новгород» (Россия), «Парма-Пари» (Россия), «Руна» (Россия), «Самара» (Россия), «Уралмаш» (Россия), ЦСКА (Россия).

Регулярный чемпионат будет разделен на 2 этапа. На первом этапе 14 команд сыграют 2 круга, после которого команды поделятся на 2 группы — группа «А» (команды, занявшие 1—6 места) и группа «Б» (команды, занявшие 7—14 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще 2 круга.

Фото: vtb-league.com

По итогам регулярного сезона и этапа плей-ин будут определены 8 лучших команд Лиги. В чемпионате-2023/24 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная — до 4 побед, серия за 3-е место — до 3 побед.

16 мая казанский УНИКС впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии до четырех побед казанский клуб обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» — 4-1.

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Айрат Назипов