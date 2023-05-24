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Си Цзиньпин: Китай готов поддержать Россию

13:26, 24.05.2023
Си Цзиньпин: Китай готов поддержать Россию
Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

Власти Китая готовы выстраивать отношения с Россией на основе взаимной поддержки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

— Китай готов продолжать взаимодействовать с Россией на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга, — передает его слова ТАСС.

Говоря об отношениях России и Китая, Си Цзиньпин указал, что «сейчас отношения развиваются на высоком уровне, уверенно реализуется многоплановое сотрудничество».

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта в Москве прошли переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний заявил, что отношения между государствами демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития, и рассказал о намерении укреплять координацию между двумя странами.

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Айрат Назипов
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