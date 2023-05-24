Си Цзиньпин: Китай готов поддержать Россию
Власти Китая готовы выстраивать отношения с Россией на основе взаимной поддержки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
— Китай готов продолжать взаимодействовать с Россией на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга, — передает его слова ТАСС.
Говоря об отношениях России и Китая, Си Цзиньпин указал, что «сейчас отношения развиваются на высоком уровне, уверенно реализуется многоплановое сотрудничество».
В конце марта в Москве прошли переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний заявил, что отношения между государствами демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития, и рассказал о намерении укреплять координацию между двумя странами.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым