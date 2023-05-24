В Минобрнауки России предупредили об изменении правил приема в вузы в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в 2023 году электронная подача документов в вузы будет превалирующей. Такие слова он произнес в эфире телеканала «Россия 24».

— Приемная кампания каждого года удивительна по-своему. Всегда появляются какие-то нюансы. И приемная кампания этого года будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим, — констатировал он.

Министр добавил, что в этом году была усовершенствована система «Поступление в вуз онлайн». Он рассчитывает, что еще больше выпускников воспользуется этой платформой.

Фото: government.ru (архив)

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Айрат Назипов