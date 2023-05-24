В Татарстане на пожарах за год в среднем погибает шесть детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние пять лет в Татарстане на пожарах погибли 30 детей, 133 ребенка получили травмы различной степени тяжести. В среднем за год в таких происшествиях погибает шесть несовершеннолетних, рассказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР Главного управления МЧС России по республике Олег Маринин.

— На территории нашей республики в огне пожаров в среднем за год погибает 6 несовершеннолетних и 36 получает травмы различной степени тяжести, — сказал он.

Основные причины пожаров, на которых погибают дети, — это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем, детская шалость с ним, а также взрыв.

— В текущем году имеются случаи гибели трех детей, — сообщил он. Пожар, унесший жизни несовершеннолетних, произошел 11 февраля в Пестречинском районе Татарстана в доме, где проживала многодетная семья — шесть человек. Погибли дети пяти, восьми и тринадцати лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще пять детей в Татарстане с начала 2023 года получили при пожарах травмы. Один из случаев произошел в январе в Казани — пострадал четырехлетний ребенок.

Напомним, после пожара в Пестречинском районе Татарстана, о котором рассказал Олег Маринин, возбудили уголовное дело. Вместе с тремя детьми погиб и их отец. Женщина успела спасти младшего ребенка, выпрыгнув с ним из окна.



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Татьяна Демина