В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели отца с тремя дочерьми на пожаре

Фото: СК СК РФ по Татарстану

После гибели отца и троих дочерей на пожаре в одном из частных домов в СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



В пожаре погибли 53-летний мужчина и три девочки 2010, 2015 и 2017 годов рождения. 35-летняя супруга и ребенок 2021 года рождения госпитализированы. Женщина успела спасти младшего ребенка, выпрыгнув с ним из окна.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татартстану

Сообщение о пожаре поступило в субботу, в 7.15. Дом горел по всей площади. Горение ликвидировали в 8.21. Тела мужчины и троих детей обнаружили после тушения пожара.

На место происшествия выехал районный прокурор Фанис Шайхаттаров. Ведомство организовало проверку, причины происшествия устанавливаются, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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Маргарита Головатенко