В Пестречинском районе Татарстана на пожаре погибли отец и двое детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана на пожаре пострадала семья из двух взрослых и четырех детей. Отец и двое детей погибли, мать и еще один ребенок спаслись. Судьба четвертого ребенка неизвестна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Сообщение о пожаре поступило в субботу, в 7.15. Дом горел по всей площади. Горение ликвидировали в 8.21. Женщину и ребенка двух лет госпитализировали с отравлением продуктами горения, возможно, есть переломы. Врачи проводят их осмотр, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

Тела мужчины и двоих детей обнаружили после тушения пожара.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

На место происшествия выехал районный прокурор Фанис Шайхаттаров. Организована проверка, причины происшествия устанавливаются, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

На территории Татарстана только в период с 1 января и по 3 февраля 2023 года произошли 300 пожаров. В этих пожарах пострадали 22 человека, а еще 13 — погибли. Вместе с этим силами пожарных подразделений, были спасены 32 человека.

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Маргарита Головатенко