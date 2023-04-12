КАМАЗ выплатил купоны по облигациям на 103,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» направило на выплаты по облигациям с регистрационным номером 4B02-08-55010-D-001P (серия БО-П08) 103,4 млн рублей. Об этом стало известно «Реальному времени».

Эту сумму челнинский автогигант выплатил с начала года. Общее количество бумаг, по которым был выплачен доход, составило 3 млн штук. За каждую держатель получил по 20 рублей 69 копеек. Ставка — 8,3%.

Срок погашения облигации — 10 июля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В июне «Реальное время» писало, что ПАО «КАМАЗ» направило на выплаты по облигациям с регистрационным номером 4B02-07-55010-D-001P 50,1 миллиона рублей. Общее количество бумаг, по которым был выплачен доход, составило 3 млн штук. За каждую держатель получил по 16 рублей 70 копеек.

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Айрат Назипов