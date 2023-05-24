В российском правительстве не поддержали идею освобождения от мобилизации бизнесменов
Правительственная комиссия не поддержала законопроект об освобождении российских предпринимателей от мобилизации. Об этом пишут «Ведомости».
Законопроект, подготовленный представителями фракции «Новые люди», был внесен на рассмотрение в середине января. Согласно ему, отсрочку от мобилизации предложили предоставить ИП, главам крестьянско-фермерских хозяйств и единственным участникам ООО, в трудовом штате у которых находится пять и более человек, не имеющим при этом задолженности по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам.
Но идею отклонили. В правительственном отзыве на законопроект указано, что для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания, перечисленные, например, в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» и в указах президента. Кроме того, говорится в документе, отсрочку получают «забронированные» граждане. Предлагаемая инициатива носит «избыточный характер», подытожили в кабинете министров.
О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября прошлого года. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов. В конце октября было объявлено о завершении частичной мобилизации.
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