В российском правительстве не поддержали идею освобождения от мобилизации бизнесменов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Правительственная комиссия не поддержала законопроект об освобождении российских предпринимателей от мобилизации. Об этом пишут «Ведомости».

Законопроект, подготовленный представителями фракции «Новые люди», был внесен на рассмотрение в середине января. Согласно ему, отсрочку от мобилизации предложили предоставить ИП, главам крестьянско-фермерских хозяйств и единственным участникам ООО, в трудовом штате у которых находится пять и более человек, не имеющим при этом задолженности по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам.

Но идею отклонили. В правительственном отзыве на законопроект указано, что для предоставления отсрочки уже имеются множественные основания, перечисленные, например, в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» и в указах президента. Кроме того, говорится в документе, отсрочку получают «забронированные» граждане. Предлагаемая инициатива носит «избыточный характер», подытожили в кабинете министров.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября прошлого года. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов. В конце октября было объявлено о завершении частичной мобилизации.

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Айрат Назипов