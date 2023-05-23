Время пути поездам, курсирующим сообщением Казань — Йошкар-Ола, сокращено на 1 час

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Время в пути для пассажиров сообщением Казань — Йошкар-Ола сокращено на 1 час с 26 мая, сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.



Из Казани поезд будет отправляться в 14.18, прибывать в Йошкар-Олу в 16.48. В обратном направлении состав отправится из Йошкар-Олы в 07.47 и прибудет в Казань в 10.17. Время в пути составит 2,5 часа.

В связи с изменениями скорректировано расписание пригородных поездов сообщением Йошкар-Ола — Яранск — Йошкар-Ола.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

С 15 мая сократилось время в пути для пригородных поездов, связывающих Казань с Нижним Новгородом и Йошкар-Олой. Так, электрички сообщением Казань — Нижний Новгород — Казань будут прибывать на конечную станцию на 8—10 минут раньше. Состав №6382, следующий из Йошкар-Олы в столицу Татарстан, пробудет в пути на 19 минут меньше.



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Маргарита Головатенко