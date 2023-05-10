С 15 мая сократится время в пути для электричек, связывающих Казань с двумя городами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 15 мая сократится время в пути для пригородных поездов, связывающих Казань с Нижним Новгородом и Йошкар-Олой. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Так, электрички сообщением Казань — Нижний Новгород — Казань будут прибывать на конечную станцию на 8—10 минут раньше. Состав №6382, следующий из Йошкар-Олы в столицу Татарстан, пробудет в пути на 19 минут меньше.

В связи с этим изменится расписание пригородных поездов на других маршрутах: Казань — Свияжск и Канаш — Казань — Канаш. Изменения составят от 2 до 11 минут.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане до 5 июня изменился маршрут следования и периодичность курсирования некоторых пригородных поездов из-за ремонтных работ на участке Казань — Зеленый Дол. Подробности можно прочитать здесь.



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Айрат Назипов