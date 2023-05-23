Центробанк России с июня повысит нормативы обязательных резервов для банков

Центробанк России с июня повышает нормативы обязательных резервов для банков. Как сообщили в пресс-службе финансового регулятора, такое решение принято в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций.

Так, на 0,5 п.п., до 4,5%, повысят нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций, — на 0,5 п.п., до 6%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, — на 1 п.п., до 8,5%, по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран для всех кредитных организаций.

Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменений, подчеркнули в ЦБ.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, Банк России с 1 апреля установил для банков дифференцированные нормативы обязательных резервов в зависимости от вида валюты. Предполагается, что это изменит структуру валютных пассивов банков в пользу валют дружественных стран и сохранит условия для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов.

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Айрат Назипов