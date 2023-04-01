ЦБ повысил нормативы обязательных резервов для банков по валютам недружественных стран

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Банк России с 1 апреля установил для банков дифференцированные нормативы обязательных резервов в зависимости от вида валюты. Предполагается, что это изменит структуру валютных пассивов банков в пользу валют дружественных стран и сохранит условия для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов.



Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран составят 7,5%, а в иной валюте — 5,5%. Нормативы для банков по всем обязательствам в иностранной валюте составляли ранее 7%.

Новые нормативы применяют, начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель этого года. Размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю.

Фото: flickr.com

С 1 апреля дифференцируются коэффициенты по операциям банков с центральным контрагентом в зависимости от валюты. По обязательствам в валютах недружественных стран коэффициент установлен на уровне 0,05, в остальных иностранных валютах — 0,2. Коэффициент по операциям с участием центрального контрагента в рублях не меняется — 0,2.

Банк России с 1 апреля изменил правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг эмитентов дружественных стран, если они учитываются в недружественном депозитарии. Брокер может исполнить поручение клиента, только если уведомил его о возможной дальнейшей блокировке таких бумаг. Перед каждой сделкой брокер имеет право оповещать клиента с помощью push-уведомлений или однократно сообщить ему о правилах покупки и получить одобрение на принятие риска.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко