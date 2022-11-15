«Газпрому» вернулись дивиденды на 7,2% акций — 80 млрд рублей

«Газпром» не смог выплатить дивиденды акционерам на 7,18% акций, сообщил эмитент по завершении во вторник срока выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года.



Всего полагалось к выплате 1,121 трлн рублей из расчета 51,03 рубля на одну акцию. Доля исполненной обязанности — 92,82%, сообщает «Интерфакс».

Дивиденды не выплачены в полном объеме в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных и банковских реквизитов, по которым произведен возврат. Дивиденды подлежат выплате путем почтовых переводов денежных средств по имеющимся адресным данным, возвращены номинальными держателями в связи с невозможностью их перечисления депонентам.

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Маргарита Головатенко