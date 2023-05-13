С начала санитарного двухмесячника в Татарстане ликвидировали больше 4 тысяч нарушений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала двухмесячника надзорными органами по Татарстану выявлено 5 082 нарушения, из них устранено 4 111. Выявлено 3 323 места несанкционированных свалок, ликвидировано 79,5%, доложил на совещании в Доме правительства министр экологии республики Александр Шадриков.

В период двухмесячника на полигоны вывезено более 320 тысяч кубометров твердых бытовых отходов, задействовано более 12 тысяч единиц спецтехники, посажено более 587 тысяч деревьев и кустарников.

— Особо отмечу и работу в преддверии главного нашего праздника — Дня Победы. Все муниципальные образования подошли с полной ответственностью и привели в порядок мемориалы Славы, обелиски и кладбища, — отметил министр.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце апреля на территории Новой Портовой в Казани прошел рейд с Чистомэном. Известный блогер, пропагандирующий чистоту в городах, приехал в столицу Татарстана по приглашению администрации Вахитовского и Приволжского районов. Всего было собрано 427 мешков мусора.

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Айрат Назипов