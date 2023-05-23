Казанские спасатели второй день ведут поиски утонувшего 18-летнего парня

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На пляже Нижнее Заречье в реке Казанка утонул 18-летний юноша. Инцидент произошел еще прошлым вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В ходе поиска спасатели обследовали 6000 квадратных метров дна. Тело молодого человека все еще не обнаружено. Его поиски продолжаются.

Уточняется, что, скорее всего, из-за перепада температур воздуха и воды юношу охватили судороги. При таком развитии событий человек не может позвать на помощь и тонет молча, так как горло также сковывает спазм и все силы уходят на попытку выбраться из воды.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В МЧС отмечают, что купальный сезон еще не открыт, а места для купания не оборудованы. Кроме того, вода еще слишком холодная.

UPD:

Водолазы нашли тело парня в 11.21.

Напомним, что прошлой ночью в Тукаевском районе Татарстана утонула 7-летняя девочка. Ребенок захлебнулся в пруду поселка Комсомолец. Взрослым не хватило 30—40 секунд, чтобы спасти девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Айрат Назипов