В Татарстане утонула 7-летняя девочка

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В поселке Комсомолец Тукаевского района Татарстана утонула 7-летняя девочка. Трагедия произошла в местном пруду.

— Она ушла купаться на местный пруд в сопровождении соседки. Рельеф дна в этом водоеме резко уходит на глубину, по сути, это овраг, затопленный водой. Скорее всего, она соскользнула с берега в воду и испугалась. Рядом находившиеся взрослые бросились ей на помощь, но им не хватило буквально 30—40 секунд, чтобы ее спасти, — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Татарстана Юрий Венедиктов.

Он добавил, что из-за сухой и жаркой погоды люди массово пошли купаться. Но температура воды еще некомфортна для купания и не превышает в верхнем слое и 18 градусов, подчеркнул он.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Месяц назад в Казанке утонул мужчина, который решил искупаться ночью. В ведомстве полагают, что купание в холодной воде могло привести к судорогам, из-за чего казанец ушел под воду.



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Айрат Назипов