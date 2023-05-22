После гибели 7-летней девочки в пруду в Татарстане возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после смерти 7-летней девочки. Она утонула в поселке Комсомолец Тукаевского района республики.

— В настоящее время следствием установлено, что вечером 21 мая 2023 года вместе с подругой девочка поехала кататься на велосипедах. Оказавшись у пруда, она залезла в воду, однако вскоре стала захлебываться. Подруга вытащила ее на берег, однако девочка уже не подавала признаков жизни, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, что ребенок утонул этой ночью. Как рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Татарстана Юрий Венедиктов, взрослым не хватило 30—40 секунд, чтобы спасти девочку.

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Айрат Назипов