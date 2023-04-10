Температура поверхности Мирового океана достигла рекордного значения — 21,1 градуса

Фото: University Of Maine

Температура поверхности Мирового океана продолжает повышаться — так, она поднялась до рекордных 21,1 градуса, об этом пишет Тhe Guardian со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (США).

Ученые заявили, что тепло поднимается к поверхности океана, а это может увеличить риск экстремальных погодных условий. Повышение температуры океана увеличивает шансы появления штормов и может привести к таянию ледников.



Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, тогда температура поверхности воды составила 21 градус. В предыдущие 3 года повышение температуры воды сдерживало явление Ла-Нинья — похолодание в центральной и восточной частях Тихого океана.

Фото: pixabay.com

Однако теперь ему на смену пришел период потепления экваториальных вод Эль-Нинья, который может оказать существенное влияние на климат. Воды Мирового океана накапливают все больше тепла, которое постепенно проникает все глубже.

Более 90% излишней теплоты спровоцировано выбросами парниковых газов в атмосферу из-за вырубки лесов и сжигания ископаемого топлива.



Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн кв. км. Это самое минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений. Отмечается, что 25 февраля 2022 года льды, окаймляющие самый южный континент, занимали 1,92 млн квадратных километров.

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Илина Хакимова