В торговые центры и подземные переходы Татарстана возвращаются игровые автоматы

В торговые центры и подземные переходы Татарстана начали возвращаться игровые автоматы. Однако местные жители скорее обеспокоены, чем рады: в «Народный контроль» поступают заявки об «одноруких бандитах».

Однако незаконная, с точки зрения бдительных граждан, деятельность не пресекается и не наказывается.

Жители оставляют жалобы в сервисе, ожидая быстрого ответа на их заявление. Такое поведение граждан имеет объяснение: многие полагают, что реакция на сообщение о предполагаемом уголовном преступлении, подпадающем под действие ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», должна быть быстрой. Но в полиции «Реальному времени» разъяснили, почему так не бывает:



— Я разбирался в истории с обращением от 4 апреля по поводу установки игрового автомата в торговой галерее «Долина изобилия» на улице Вагапова в Казани <...>. Сотрудники полиции туда выезжали, но аппарат ими не был обнаружен. Директор «Долины изобилия» дал пояснения, что разрешения на установку автомата не давал, — рассказал изданию начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

Наш корреспондент предположил, что за время рассмотрения жалобы владелец автомата может просто убрать его. Сагдиев согласился с этим утверждением и отметил, что тем, кто хочет результативного расследования, следует прямо с места, где находится автомат, звонить в полицию.

Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

Рафаэль Сагдиев также рассказал, что такими «столбиками», как называют в народе игровые автоматы, Управление экономической безопасности МВД по РТ не занимается — оно «специализируется» на крупных игровых салонах:

— По отдельным аппаратам работают участковые уполномоченные. Они регистрируют обращения. Фотографируют, пишут протоколы и изымают аппараты для экспертизы. Затем материалы уходят в Следком, и устанавливают, игровой это автомат или нет, именно там. Если эксперты приходят к выводу, что автомат не является оборудованием для азартных игр, а такое тоже бывает, мы его возвращаем владельцу.

Обратим внимание, что азартные игры (в том числе и автоматы) запрещены вне границ специально отведенных игорных зон, а букмекерские конторы и тотализаторы — нет. Поэтому для организации подобного «бизнеса» не всегда обязательно преступать Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…» Можно просто вложиться в покупку игрового автомата, стоимость которого варьируется в пределах 150—200 тысяч рублей.



Установленный в магазине «биржевой терминал», равно как и автомат-тотализатор, принимающий ставки на спортивную игру, сегодня, согласно закону, игровым автоматом не считается.

Фото: скрин сайта uslugi.tatarstan.ru

Лазейку в законе еще в прошлом году предложил закрыть депутат Госдумы Дмитрий Гусев — автор законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…», который был внесен в июле 2022 года. В феврале 2023 года он был принят в первом чтении.



Подробнее о неуловимых нарушителях, автоматах «в законе», которые внешне очень похожи на нелегальные, и новом поколении игровых терминалов, которые умеют обходить закон — читайте в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова