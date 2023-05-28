Празднование Сабантуя в Нурлате оценили в 2,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на организацию и проведение татарского национального праздника Сабантуй в Нурлатском районе Татарстана в этом году готовы потратить 2,75 миллиона рублей. Профинансируют мероприятия из муниципального бюджета.

Сабантуй проведут в Нурлате на территории ипподрома. Концертная программа продлится как минимум 6 часов. Выступят ансамбли татарского народного танца, заслуженный артист Татарстана, а также вокально-инструментальный ансамбль.

В день празднования Сабантуя в Нурлате пройдут соревнования «Гонка Батыров». Это командный марш-бросок по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. Протяженность дистанции 3—4 км.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, даты проведения Сабантуя раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил в апреле 2023 года. Районные центры, в том числе в города республиканского значения, примут торжества 10—11 мая. В Набережных Челнах праздник состоится — 17 июня, в Казани — 24 июня. Столица Татарстана потратить на него готова почти 30,2 млн рублей.



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Татьяна Демина