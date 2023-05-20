Артисты татарской эстрады, гаджеты в подарок и VIP-меню: Казань проведет Сабантуй за 30 миллионов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

До самого яркого татарского народного праздника в Казани остается чуть больше месяца — Сабантуй в городе пройдет 24 июня. Как выяснило «Реальное время», его организация в этом году обойдется муниципальному бюджету почти в 30,2 млн рублей. Подробнее о том, на что уйдет эта сумма, и что ждет жителей и гостей столицы Татарстана — в материале интернет-газеты.

Аттракцион «Гравитация», VIP-шатер и призы в виде смарт-часов и телевизора в Советском районе Казани

Сабантуй пройдет на территории Советского и Кировского районов Казани. Для проведения праздника планируется заключить два муниципальных контракта. На Сабантуй в Советском районе направят 15,7 млн рублей, в Кировском и Московском — 14,48 млн рублей.

В Советском районе Казани культурная программа Сабантуя традиционно запланирована в Березовой роще жилого массива Дербышки. Продлится она как минимум 6 часов — за один день до торжества на праздничной площадке проведут репетицию. По задумке властей, перед гостями выступят не менее шести солистов-вокалистов, четыре вокально-инструментальных ансамбля, народные и эстрадные хореографические коллективы, а также инструменталисты.

Постановкой программы займется руководитель проекта, главный режиссер, два его помощника и сценарист. К работам также привлекут художника-декоратора, балетмейстера, звукорежиссера, аранжировщика, шесть координаторов и десять человек из технической группы.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На праздничной площадке оборудуют сцену и спортивную площадку, где будут проходит традиционные состязания — корэш, «Достань петуха». При их проведении будут работать судейские коллегии. Награждать победителей будут кружками, блокнотами, шариковыми ручками, смарт-часами 4G на Android 5.0 или выше, телевизором диагональю не менее 32 дюймов, наборами инструментов «Сервис ключ», планшетами, беспроводными наушниками, смартфоном на 64GB, электрогрилем, дрелью-шуруповертом, массажными подушками, портативными колонками и шуруповертом с беспроводным аккумулятором.

Для гостей праздника также организуют три фотозоны с логотипами «Сабантуй 2023» и «Советский район г. Казани». На площадке также установят арт-объекты — телегу, фигуры домашних животных, птиц, корзину с искусственными овощами и фруктами и железную бочку с национальным орнаментом и живыми цветами в верхней части. На входе на майдан установят арку.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Для площадки «Город мастеров» установят деревянные домики. Всего на Сабантуе в Советском районе Казани обустроят восемь развлекательных площадок, «Детский майдан», а также аттракционы «Памперс», надувной «Туннель», «Подои корову» и «Гравитация». Также будут работать VIP-шатер и чайный шатер, украшенные живыми цветами.

Особое внимание уделят мерам безопасности. Перед праздничными мероприятиями на площадке сделают санобработку — ее проведут на 9 тысячах «квадратов».

На Сабантуе в Советском районе Казани будут работать 20 контроллеров-распорядителей. Их привлекут не только в день торжества, но и за два дня до них, а также на следующий день после гуляний. Проходить на праздничную площадку гости будут через досмотровые шатры, которых будет четыре и через восемь арочных металлодетекторов.

Почетных гостей ждут 200 человек — именно на такое количество персон рассчитано VIP-питание. Его меню включает в себя салат «Тихая бухта», жульен из куриной грудки с грибами в воздушном слоеном тесте, царскую уху из трех видов рыб (семга, стерлядь, судак), рулет из говядины, фаршированный грибами и вялеными томатами, запеченный картофель, пирожные, булочки, черный и зеленый чай, а также растворимый кофе. На столе также будут сахар, лимон, сливки, фруктовая и сырная нарезки, овощное плато.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Питание на Сабантуе организуют и для служб мероприятия. В меню на 50 человек: капустный или морковный салат, куриный бифштекс, картофельное пюре, чак-чак, хлеб, чай и растворимый кофе. Исполнитель также должен будет предоставить сухой паек — печенье «топленое молоко», орехи, кекс в индивидуальной упаковке, сок и шоколад для детей.



На Лебяжьем ожидают до 25 тысяч гостей и мультимедийный фонтан

В Кировском районе Казани Сабантуй 24 июня пройдет на озере «Лебяжье». Ожидают на празднике до 25 тысяч человек.

Запечатлеть моменты праздника гости смогут в специально оформленной фотозоне. Она, в отличие от площадки в Березовой роще, будет всего одна.

На Лебяжьем будут работать два майдана — детский и центральный. На последнем можно будет увидеть выступление профессиональных творческих коллективов и солистов, в том числе вокальные ансамбли, хореографические народные коллективы, танцевальные коллективы в спортивном современном стиле, а также двух артистов татарской эстрады. Организуют на Лебяжьем и работу светомузыкального фонтана с высотой водной картины не менее шести метров.

Для создания атмосферы и национального колорита на Лебяжьем разместят телегу, тюки сена, деревянные грабли, дрова и пеньки, колодцы. На территории будут работать 20 аниматоров в национальных костюмах.

Поучаствовать на Лебяжьем можно будет в спортивных конкурсах: «Рывок гири», «Бег с коромыслами», «Бой горшков», «Бег с яйцом в ложке», «Национальная борьба», «Лазание на столб», «Перетягивание палки», «Бой мешками». В призовой фонд входят значки, очки, мешки для обуви, блокноты и шариковые ручки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Исполнитель также должен предоставить на Сабантуй шесть автобусов с количеством мест от 45 до 100 и четыре автобуса на 30—100 пассажиров. Их услуги потребуются на протяжении трех дней.



Концертная программа продлится как минимум 6 часов. Она включает театрализованный пролог продолжительностью не менее 20 минут с использованием шести национальных татарских мотивов и 50 номеров — для них потребуется 350 костюмов. Отрепетировать программу хотят как минимум три раза.

Что касается питания, то для почетных гостей организуют бизнес-ланч и фуршет. В меню входят: натуральный кофе, чай, соки, минеральная вода, 15 порций салата «Семга под шубой», бульон с треугольником или слоеным пирожком, говядина тушеная с овощами и яблочный штрудель. На столах для фуршета можно будет попробовать брускетты, креветки, курицу и семгу в кляре, томаты-черри с «Моцареллой», базиликом и оливковым маслом, овощные рулетики, канапе с кызылыком, с томатом и пармезаном, с ветчиной, сыром «Филадельфия», ассорти профитролей с различными начинками (грибной, сырной, печеночной, креветочной, паштетами), тарталетки фаршированные салатом «Оливье», инвольтини из куриной грудки со шпинатом, сэндвичи с курицей, с ветчиной и сыром, элеш с курицей, эчпочмаки, губадию, шашлычки из лосося, индейки и говядины, птифуры «Мусс Бризе» в белом шоколаде, трюфели и, конечно же, чак-чак.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Как и на площадке Советского района Казани, на Лебяжьем особое внимание уделят мерам безопасности. Пришедшим отдохнуть и проникнуться атмосферой татарского народного праздника придется пройти через шатры для досмотра, которых будет четыре, и арочные металлодетекторы — их установят 12 штук. Кроме того, администрация Кировского и Московского районов Казани требует обеспечить площадку шестьюстами фан-барьерами.

За правопорядком на Лебяжьем в день проведения Сабантуя будут следить контролеры-распорядители. Они будут контролировать перемещение зрителей и участников до начала и после окончания мероприятия, информировать зрителей о дополнительных услугах в местах проведения праздника, а также о необходимости соблюдения правил поведения.

На площадке также будет работать карета скорой медицинской помощи. Пожарную безопасность будет обеспечивать расчет из пяти человек с 15 огнетушителями. Следить за безопасностью на воде привлекут двух спасателей. Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Лебяжьем перед праздником охватит как минимум 5 тысяч квадратных метров.

Казань последней отпразднует Сабантуй

Даты проведения Сабантуя раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил в апреле 2023 года. Первыми праздник отметят районные центры, в том числе в городах республиканского значения, где торжества пройдут 10-11 мая. Следом Сабантуй пройдет в Набережных Челнах — 17 июня, и лишь спустя неделю, 24 июня, он доберется до Казани.



В Татарстане по поручению Рустама Минниханова переосмысливают концепцию организации Сабантуя как на территории республики, так и за ее пределами. «Флагом» хотят сделать «именно сохранение, возрождение аутентичности, подлинности наших национальных традиций», объясняла министр культуры региона Ирада Аюпова.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По данным на 21 февраля, на 2023 год было запланировано 388 Сабантуев в 59 регионах России и 37 странах мира. Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 мая в Астраханской области. Федеральный Сабантуй должен состояться 1 июля в Кемеровской области. Первый Приволжский Сабантуй пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля.



В 2022 году в селах и районных центрах Татарстана Сабантуй проходил 11—13 июня, в Набережных Челнах — 18 июня. В Казани его праздновали 19 июня. Площадки мероприятия посетили 110 тысяч жителей и гостей столицы республики.

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Татьяна Демина