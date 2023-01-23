В казанский «Динамо-Ак-Барс» перешла доигровщица из Болгарии

Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»

Казанский волейбольной клуб «Динамо-Ак Барс» пополнил состав доигровщицей из Болгарии Добрианой Рабаджиевой. Контракт со спортсменкой подписан до конца сезона-2022/23.

Для 31-летней волейболистки это будет первый сезон в России. До этого Рабаджиева выступала за болгарские ЦСКА и «Левски», итальянские клубы «Конельяно» и «Рома», турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче», швейцарский «Волеро», а также бразильские «Минас» и «Сеси», китайские «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шаньдун».

Она становилась чемпионкой Азербайджана, Швейцарии, Болгарии, выигрывала медали чемпионата Турции, Италии, клубный чемпионат мира и чемпионат Южной Америки среди клубов. В составе сборной Болгарии Добриана побеждала на Кубке имени Бориса Ельцина-2014.

В Казань уроженка Болгарии приезжала 10 лет назад в составе азербайджанского клуба «Рабита». В «раунде 6-ти» Лиги чемпионов-12/13 она помогла победить своей команде.

Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»

Напомним, 13 января ВК «Динамо-Ак Барс» одержал победу над «Минском». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба. Сейчас клуб из столицы Татарстана занимает третье место в турнирной таблице.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов