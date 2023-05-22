В Татарстане в середине весны выросла выдача автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за апрель 2023 года выдали 3 523 автокредита. Это на 14,5% больше, чем за предыдущий месяц, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По количеству выданных в апреле кредитов на покупку машин Татарстан занял 4-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования. В топ-3 вошли Москва (4 550 автокредитов), Московская область (4 008) и Санкт-Петербург (3 602).

В десятку лидеров по итогам апреля также вошли Краснодарский край, Башкирия, Челябинская, Ростовская и Свердловская области, а также Пермский край. Топ-30 замыкает Калужская область, жители которой за четвертый месяц года взяли 668 автокредитов — на 11% больше, чем в марте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом по России, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения от которых поступают в НБКИ, за апрель 2023 года на покупку новых машин и автомобилей с пробегом выдали 68,8 тысячи кредитов, что стало самым большим количеством с начала 2022 года. По сравнению с мартом число автокредитов выросло на 10,3%.

— Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, по итогам марта 2023 года Татарстан также занимал 4-е место среди 30 регионов-лидеров России по количеству выданных кредитов. При этом в феврале республика замыкала топ-3.



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Татьяна Демина