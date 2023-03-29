Татарстан вошел в топ-3 по выдаче автокредитов, несмотря на ее сокращение в феврале

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За февраль 2023 года в Татарстане оформили 2 744 автокредита — на 7% меньше, чем в январе. Несмотря на это, республике удалось войти в топ-3 регионов России по количеству выданных кредитов на покупку машины, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Лидером по итогам февраля стала Москва — 3 186 автокредитов. На втором месте Московская область, жители которой в конце зимы взяли 2 997 кредитов на покупку машины. Татарстан занимает третью строчку.

В десятку лидеров также вошли Санкт-Петербург (2 717 автокредитов), Краснодарский край (2 282), Башкирия (2 128), Челябинская область (1,8 тысячи), Ростовская область (1 582), Свердловская (1 431) и Самарская (1 353) области. Топ-30 замкнула Тверская область, где за февраль выдали 508 кредитов на приобретение автомобиля — на 3,7% больше, чем в предыдущем месяце.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом по данным 4 тысяч кредиторов, сведения от которых поступают в НБКИ, в России за последний месяц зимы выдали 52,6 тысячи автокредитов. Это на 0,8% меньше, чем в январе 2023 года.

2022 год рынок новых легковых автомобилей в Татарстане завершил падением в 2,3 раза — с 59 319 проданных машин в 2021-м до 25 519 машин в 2022-м. Однако снижается он не первый год. Пик за последние годы зафиксирован в 2018-м — тогда татарстанцы купили 71,6 тысячи новых авто. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина