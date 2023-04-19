Татарстан выпал из топ-3 по выдаче автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По количеству выданных в марте 2023 года автокредитов Татарстан занял 4-е место среди 30 регионов-лидеров России в этом сегменте розничного кредитования. По итогам февраля республика замыкала топ-3.

По данным Национального бюро кредитных историй, за март 2023 года в Татарстане выдали 3 068 кредитов на покупку автомобиля. Это на 11,8% больше, чем в предыдущем месяце.

В топ-3 по выдаче автокредитов по итогам марта входят Москва (4 099 кредитов на покупку машины), Московская область (3 567) и Санкт-Петербург (3 209). На пятом месте в рейтинге Краснодарский край, жители которого за март взяли 2 809 автокредитов. В десятку лидеров также вошли Башкирия (2 521 кредит на покупку машины), Челябинская область (2 058), Ростовская область (1 937), Свердловская область (1 605) и Пермский край (1 572).

Топ-30 по итогам марта замыкает Калужская область. За месяц ее жители взяли 559 кредитов на покупку автомобиля, что на 19,8% больше, чем в феврале 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в марте россияне взяли 62,2 тысячи кредитов на новые машины и автомобили с пробегом. Это на 18% больше, чем в предыдущем месяце.

Напомним, за февраль 2023 года в Татарстане оформили 2 744 автокредита — на 7% меньше, чем в январе. По их количеству республика входила в топ-3, уступая лишь Москве и Московской области.

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Татьяна Демина