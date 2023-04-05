Мэрия Казани: отключать отопление еще рано

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В домах Казани еще рано отключать отопление — по норме он должен завершиться в день, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять выше +8 градусов. Пока эти показатели не достигнуты, сообщили в Комитете ЖКХ исполкома города.



Так в мэрии ответили на жалобы казанцев, которые просили отключить отопление из-за жары дома. Жители сетовали, что при включенных батареях сейчас они «вынуждены платить за то, что сейчас не надо».

Однако мнения разделились. Другая часть горожан согласна с мэрией. Они обращают внимание, что вскоре ожидается похолодание. К тому же ночью температура опускается до нуля. Если отопление отключить сейчас, то жители замерзнут.

— Кому жарко — пусть в УК обращаются, чтоб уменьшили, а еще волшебные «фитюлечки» есть на батареях: раз — и отключил конкретно у себя, — считает один из жителей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте порядок определения даты окончания отопительного сезона разъяснила казанская прокуратура. Если нет централизованного теплоснабжения, а тепло подается с использованием оборудования, относящегося к общему имуществу, сроки отопительного сезона определяют собственники жилых помещений. Если они не примут решение, то это сделает уполномоченный орган.

Претензии, связанные с несвоевременным отключением отопления или преждевременной подачей тепла, жильцы могут подать в органы местного самоуправления или в Государственную жилищную инспекцию РТ.

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Маргарита Головатенко