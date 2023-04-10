В Казани начнут сбавлять мощность отопления

В Казани начнут сбавлять мощность отопления. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин.

— Тепловое хозяйство и центральное отопление города — это не самовар и не выключатель света на кухне, который одним щелчком не переключишь, тем более что мы знаем впереди прогнозы погоды и даже сегодня ночью уже были минусовые температуры. Поэтому к тепловикам мы обратились с просьбой постепенного снижения теплоносителя. Температура будет снижаться, но будем отопление отключать поэтапно, а пока сбавляем температурный режим, — заявил он, комментируя просьбы казанцев отключить отопление на фоне повышения температур воздуха.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале апреля в Казани зафиксировали три новых температурах рекорда. Воздух днем прогревался до +19 градусов.

На фоне этого казанцы начали обсуждать возможное отключение отопление — жители сетовали, что при включенных батареях сейчас они «вынуждены платить за то, что сейчас не надо». Однако в Комитете ЖКХ исполкома города сообщили, что в домах еще рано отключать отопление — по норме оно должно завершиться в день, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять выше +8 градусов, а эти показатели пока не достигнуты.



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Татьяна Демина