В Казани к новому отопительному сезону подготовят 5,9 тысячи многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В отопительном сезоне 2023/2024 годов в Казани планируют подготовить 5,9 тысячи многоквартирных дома. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Василий Лысачкин:

— Этим летом нам предстоит подготовить 5 934 многоквартирных дома, в том числе 5 501 дом с системой центрального отопления. Хочу отметить, что за последние 5 лет количество многоквартирных домов увеличилось на 255 единиц, или на 3,4%, — сказал он.

Также к новому отопительному сезону в столице Татарстана подготовят 850 объектов социальной сферы, из которых 635 — объекты образования, 113 — объекты здравоохранения, 35 — объектов культуры, по 25 объектов спорта, для детей и молодежи, а также 17 объектов сферы социальной защиты.

Скриншот трансляции «делового понедельника»

Работы по подготовке к отопительному сезону 2023/2024 уже начались, уточнил Василий Лысачкин. Теплоснабжающие организации готовят все источники тепла.

Василий Лысачкин также сообщил, что отопительный сезон 2022/2023 годов в Казани прошел без происшествий и продлился на две недели меньше, чем предыдущий — 211 дней. Это связано с ранней весной.



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Татьяна Демина