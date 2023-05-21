Участие в «Изге Болгар жыены» приняло уже 30 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минкульта Татарстана

К вечеру воскресенья участие в праздничном мероприятии «Изге Болгар җыены» в Болгаре приняло уже около 30 тысяч человек. Такую информацию предоставил Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

— Посетители еще прибывают. Музей-заповедник работает до последнего гостя, — отметили в Министерстве культуры Татарстана.

Фото: пресс-служба Минкульта Татарстана

Отметим, что в этом году на мероприятии ожидалось 40 тысяч гостей. Такие цифры были связаны с тем, что праздник стал кульминацией культурной программы ХIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

В рамках праздника был организован коллективный намаз на площади у Соборной мечети и представлена яркая культурно-просветительская программа, презентована интерактивная площадка «История письменности», был организован праздничный концерт, а также выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов Республики Татарстан, турнир по борьбе на поясах, мастер-классы и многое другое.

Ну а главной особенностью праздника, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, стала выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда из десяти экспонатов, которые привезли вчера в Казань.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Напомним, выставка реликвий пророка Мухаммада и его сподвижников продлевается еще на два дня и переезжает из Болгара в Казань в мечеть «Кул-Шариф».

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Илина Хакимова