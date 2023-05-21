Выставка реликвий пророка Мухаммада переезжает в «Кул-Шариф» и продлевается на 2 дня

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Выставка реликвий пророка Мухаммада и его сподвижников продлевается еще на два дня и переезжает из Болгара в Казань в мечеть «Кул-Шариф», сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.



Посмотреть на уникальную экспозицию можно будет 22 и 23 мая с 10:00 до 19:00 часов в холле мечети «Кул Шариф».

Напомним, на экспозиции представлены меч пророка и чаша для масла, кувшины сподвижника Биляла, жены пророка и дочери Фатимы, а также ее ручная мельница. Посмотреть можно будет на походную фляжку и кольчугу Халида бин аль-Валида, а также кинжал Абу Бакра.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

— Руководство ДУМ РТ выражает благодарность муфтию Дагестана Ахмаду афанди за подарок мусульманам Татарстана ко дню принятия ислама в Волжской Булгарии. Выставка организована Министерством культуры РТ при поддержке раиса РТ, — отметили в организации.

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку, ее также осмотрели и вице-премьер республики, председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин и муфтий Духовного собрания мусульман Альбир Крганов.



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Илина Хакимова