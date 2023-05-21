МИД России: саммита G7 в Хиросиме насыщен одиозными пассажами антироссийского и антикитайского характера

МИД России прокомментировал саммит G7 в Хиросиме. Как отметили в ведомстве, итогом встречи Группы семи в Хиросиме стал набор заявлений с пассажами антироссийского и антикитайского характера.

— Таким образом, в очередной раз результатом мероприятия «семёрки» становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях, — добавили в ведомстве.

В МИДе России отметили, что попытки Группы семи выставить себя поборниками справедливости являются насмешкой над историей. В ведомстве также заявили, что деятельность Группа семи является главным фактором обострения глобальных проблем, она не может отражать интересы других центров развития.

— Вместе с тем очевидно, что Группа семи — главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки», — указали в российском дипведомстве.

Фото: flickr.com

Там отметили, что участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече G7 окончательно превратило ее в пропагандистское шоу, а результаты саммита подтверждают, что смысл существования объединения — в ведении гибридной войны с Россией.

— «Группа семи» некогда представляла собой объединение, члены которого координируют позиции по различным вопросам мировой повестки дня. Но теперь она необратимо деградировала, — заявили в ведомстве.

Лидеры стран-участниц G7 намерены усиливать шаги по разоружению и нераспространению оружия. Об этом говорится в заявлении глав этих государств, принятом на саммите в Хиросиме. Также они отмечают и приверженность соблюдению, эффективному применению и укреплению Конвенции о биологическом оружии, а также Конвенции о химическом оружии.

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Илина Хакимова