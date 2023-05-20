Лидеры G7 сообщили о намерении усилить шаги по разоружению

Лидеры стран-участниц G7 намерены усиливать шаги по разоружению и нераспространению оружия. Об этом говорится в заявлении глав этих государств, принятом на саммите в Хиросиме.

— Мы предпринимаем конкретные шаги для... укрепления усилий в области разоружения и нераспространения на пути к конечной цели мира без ядерного оружия, — говорится в заявлении.

Также они отмечают и приверженность соблюдению, эффективному применению и укреплению Конвенции о биологическом оружии, а также Конвенции о химическом оружии.

Фото: flickr.com

Напомним, ранее в этом месяце президент США Джо Байден заявил о том, что его страна готова к осени уничтожить все остатки химического оружия.

— Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности, — говорилось в сообщении.



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Максим Кокунин