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Рустам Минниханов и муфтий Дагестана осмотрели выставку реликвий пророка Мухаммеда

11:25, 21.05.2023
Рустам Минниханов и муфтий Дагестана осмотрели выставку реликвий пророка Мухаммеда
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В рамках рабочей поездки в древний город Болгар раис Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку подлинных реликвий пророка Мухаммеда. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что предметы выставки собраны из разных исламских центров мира, в том числе из Саудовской Аравии и ОАЭ. Многие реликвии привезены из Дагестана и представлены в Татарстане впервые.

Минниханов поблагодарил муфтия Дагестана, а также отметил уникальность и особую ценность выставки. Вместе с раисом выставку также осмотрели и вице-премьер республики, председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин и муфтий Духовного собрания мусульман Альбир Крганов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этим утром Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией.

В этом году на «Изге Болгар жыены» в Болгаре ожидают до 40 тысяч гостей. Главной особенностью праздника, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, станет выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда из десяти экспонатов. Детали — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин
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