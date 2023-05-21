Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией.

— Судьбоносный выбор наших предков, сделанный в далеком 922 году, оказал определяющее влияние на развитие татарского народа, расширил границы исламского мира, во многом предопределил формирование российской цивилизации, соединившей традиции Запада и Востока. Многовековое развитие ислама во взаимодействии с православием и другими религиями заложило прочный фундамент межрелигиозного и межнационального согласия, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой главы региона.

Рустам Минниханов отметил, что в прошлом году по распоряжению президента России Владимира Путина прошло празднование 1100-летия данного события. По его словам, «это придало новый импульс развитию мусульманской уммы Татарстана и всей России». Кроме того, как подчеркнул раис, это мероприятие оказало сильное влияние на укрепление государственно-религиозного взаимодействия и межрелигиозного диалога.

— В нынешнем году мероприятия, приуроченные ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, вышли на новый уровень. В преддверии торжеств в Древнем Булгаре в столице нашей республики прошли Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» и заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», в которых приняли участие многие авторитетные государственные и религиозные деятели. Значимыми событиями явились XIII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей и традиционный «Изге Болгар җыены», — рассказал раис.

По словам Минниханова, Татарстан является уникальной площадкой для развития «межцивилизационного диалога, сближения позиций мусульманских и православных религиозных деятелей».

— Уверен, что нынешнее празднование Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией послужит весомым стимулом к дальнейшему развитию и сотрудничеству! Сердечно желаю всем вам счастья, мира, добра и благополучия! Пусть Всемилостивый Аллах хранит нас и нашу многонациональную державу! — заключил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году на «Изге Болгар жыены» в Болгаре ожидают до 40 тысяч гостей. Главной особенностью праздника, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, станет выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда из десяти экспонатов. Детали — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин